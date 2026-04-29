El Municipio apeló la condena por el DIU mal colocado en el CAPS Nº 1 y busca revertir el fallo

La condena contra el Municipio de Olavarría y una médica por el caso del DIU mal colocado en el CAPS Nº 1 sumó un nuevo capítulo judicial: según pudo saber En Línea Noticias, la comuna presentó un recurso de apelación para intentar revertir la sentencia dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul.

De acuerdo con lo que trascendió, la presentación cuestiona distintos aspectos centrales del fallo, tanto en materia de responsabilidad como en los criterios utilizados para fijar los rubros indemnizatorios reconocidos en la sentencia.

Entre los puntos objetados, se pudo conocer que la apelación discute la valoración realizada sobre la actuación médica y sostiene que el caso no debería encuadrarse como un supuesto de mala praxis en los términos definidos por el fallo de primera instancia.

Según trascendió, uno de los argumentos centrales del recurso es que la complicación que dio origen a la demanda constituía un riesgo inherente al procedimiento y no, necesariamente, una práctica negligente. En esa línea, la presentación cuestionaría que la condena haya quedado apoyada en el resultado dañoso y no en una conducta profesional irregular debidamente acreditada.

Incluso, según pudo saberse, el planteo sostiene que no se configuró una falta de servicio atribuible al Municipio, otro de los ejes sobre los que se estructuró la sentencia apelada.

También, según pudo reconstruir este medio, el recurso cuestiona la atribución de responsabilidad al Municipio y plantea reparos sobre algunos montos indemnizatorios fijados por el juzgado, entre ellos los vinculados a incapacidad, daño moral y tratamiento psicológico.

En el planteo, además, trascendió que se solicitó la revocación integral de la sentencia y que el expediente pase ahora a revisión de la Cámara.

El fallo apelado había considerado acreditada una prestación deficiente del servicio de salud y había condenado al Municipio junto a la profesional interviniente. Con esta presentación, el caso abre ahora una nueva instancia judicial, donde la sentencia quedará sujeta a revisión.