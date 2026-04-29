Muerte de Daiana Abregú: La condena contra la policía Vanesa Núñez será revisada en Trenque Lauquen

La Cámara de Apelación y Garantías de Azul resolvió apartarse del tratamiento de los recursos presentados contra la condena impuesta a Vanesa Soledad Núñez por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, en el marco de la causa por la muerte de Daiana Abregú, y dispuso remitir el expediente a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, que será la encargada de revisar la sentencia.

La decisión no aborda por ahora el fondo de los planteos apelados sino que responde, según surge de la resolución, a que los propios camaristas entendieron que ya habían emitido opinión previa sobre cuestiones sustanciales del caso.

En ese sentido, los jueces señalaron que “los integrantes de este Tribunal hemos emitido opinión previa sobre los hechos y cuestiones sustanciales que deben ser decididos en la presente causa”, y consideraron que esa circunstancia configura causales legales para excusarse de intervenir.

Los magistrados recordaron que el 15 de mayo de 2025, al intervenir en la causa por la elevación a juicio, habían rechazado planteos defensivos y confirmado el avance del proceso, ocasión en la que analizaron aspectos centrales del expediente.

Incluso en la resolución actual remarcaron que en aquel pronunciamiento ya se habían expedido sobre agravios vinculados a la materialidad del hecho, la autoría, la calificación legal y la prueba reunida. A partir de ello resolvieron, textualmente, “excusarnos de intervenir en el presente proceso” y enviar el expediente a otro departamento judicial.

La apelación había sido presentada tanto por la Comisión Provincial por la Memoria, a través del abogado Augusto Infante, como por el defensor particular de Núñez, Claudio César García, contra la sentencia del Juzgado Correccional N°1 de Azul.

Ese fallo había condenado a Núñez a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer empleos públicos.

Con esta decisión, será ahora la justicia de Trenque Lauquen la que deberá intervenir en la revisión de la condena dictada en una causa de fuerte repercusión pública por la muerte de Daiana Abregú.