Edicto: citacion y emplazamiento de herederos

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a sucesores de JORGE HABIB BUGOSEN-y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «ROSSI HUGO PABLO Y OTROS C/ BUGOSEN JORGE HABIB S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-1938-2025 situado en Avda. Colón N° 2868/2/72 de Olavarría, designado catastralmente como CIRC. I, SECCION B, MANZANA 65, PARCELA 3, Matrícula 56709 (078)para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría,