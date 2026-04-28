Edicto sobre quiebra pequeña

POR CINCO DIAS: Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial nro. Uno con asiento en Olavaría,

Secretaría Unica, hace saber que en los autos «VERA BARROS OSCAR NICOLAS S/

QUIEBRA(PEQUEÑA)» (expte. no OL-1127-2026 ) con fecha 26/3/26 se ha decretado el estado de

quiebra de OSCAR NICOLAS VERA BARROS, D.N.I. 27.946.917, argentino, profesión empleado del

servicio penitenciario bonaerense, con domicilio real en calle Grimaldi nro. 2437 de Olavarría. Los

acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación ante la Síndico Cra. GRACIELA NIVIA

ZEMMA, con domicilio en calle Belgrano 2880 piso 1, Olavarria, hasta el 30/6/26, los días miércoles,

jueves y viernes en el horario de 10 a 12 hs., y formular las observaciones e impugnaciones del art. 34

L.C.Q. hasta el 16/7/26.- El fallido y los terceros deberán entregar al síndico los bienes y documentación

de aquél que obren en su poder.- Prohíbese hacer pagos al fallido bajo apercibimiento de

considerárselos ineficaces».-