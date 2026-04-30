Amespil y los números de Wesner: «El Municipio está en una situación desesperante»

La concejal de Juntos por Olavarría, Guillermina Amespil, cuestionó con dureza la situación económica del Municipio y denunció la falta de acceso a información clave para analizar las cuentas públicas.

Lo hizo en diálogo con la periodista Claudia Bilbao, en Radio M, donde apuntó directamente contra la gestión del intendente Maximiliano Wesner.

El eje central del reclamo pasa por el bloqueo del sistema RAFAM, la herramienta oficial donde se registran los ingresos, egresos y movimientos económicos municipales. En ese sentido, Amespil explicó que “el sistema RAFAM es un sistema de la provincia de Buenos Aires que está para todos los municipios” y remarcó que allí “todos los municipios tienen que hacer todos sus gastos y sus ingresos”, por lo que su acceso resulta clave para el control.

Sin embargo, aseguró que actualmente ese acceso no está disponible. “Está bloqueado”, afirmó, y detalló que esta situación implica que “no tenemos acceso a la información, a los ingresos, a los egresos, a los gastos, a la plata que entra, a los recursos que entran a la Municipalidad”.

La concejal insistió en que no se trata solo de una limitación para la oposición, sino de un problema que impacta en toda la comunidad: “no es el acceso a nosotros, son los vecinos los que no están sabiendo qué pasó en el 2025”, sostuvo, al tiempo que agregó que “los actos de gobierno que tuvieron que ver con el cierre del 2025 tampoco tenemos acceso”.

En ese marco, vinculó directamente la falta de información con el estado financiero del Municipio. Amespil advirtió que sin esos datos no es posible determinar con precisión la situación real, aunque dejó planteada una fuerte sospecha: “si Olavarría está quebrada, si la municipalidad quebró, bueno, tendremos que encontrarle las palabras que correspondan”.

A lo largo de la entrevista, la edil también describió un escenario complejo y sostuvo que, desde su mirada, “el Municipio está en una situación desesperante”, en referencia al manejo de los recursos y a la falta de claridad sobre las cuentas públicas.

Por último, anticipó que desde su espacio continuarán reclamando el acceso a la información: “necesitamos la información, vamos a exigir”, remarcó.