Abren la inscripción a los cursos 2026 de UPAMI en Olavarría

Ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos del primer cuatrimestre 2026 del programa UPAMI UNICEN en Olavarría, una propuesta destinada a personas mayores afiliadas a PAMI.

La inscripción comenzó el miércoles 22 de abril y puede realizarse de manera online a través del sitio oficial de PAMI, o de forma presencial en distintos puntos de la ciudad. También se habilitó un canal de contacto vía WhatsApp.

Los interesados pueden anotarse en el Centro Cultural Universitario (San Martín 1955), de lunes a viernes de 13 a 18 horas; en la sede de PAMI (Dorrego 2635); o comunicándose al 2284-355976. Además, se informó que personas no afiliadas a PAMI podrán consultar por cupos limitados.

Los cursos son gratuitos, tendrán una duración de tres meses y comenzarán en la primera semana de mayo, extendiéndose durante todo el primer cuatrimestre, entre mayo y julio.

La propuesta incluye tanto modalidad presencial como virtual. En el caso de las actividades presenciales, se desarrollarán en la sede local de la UNICEN, en el Centro Cultural Universitario.

Desde la organización destacaron que UPAMI es un programa integral que busca generar un espacio universitario para adultos mayores, promoviendo el crecimiento personal, la calidad de vida y el acceso a propuestas culturales y formativas. En Olavarría, el programa es implementado por la Universidad Nacional del Centro en coordinación con PAMI, y la coordinación local está a cargo de la Licenciada Jesica Suarez.

Oferta de cursos

Entre las propuestas disponibles para este cuatrimestre se encuentran:

Las Musas en Casa. La historia de nuestros objetos cotidianos (Comisión A y B)

(Comisión A y B) Teatro (modalidad presencial y virtual)

(modalidad presencial y virtual) Escritura creativa

Uso básico de smartphone y ciberseguridad

Estimulación cognitiva (Comisión A)

(Comisión A) Historias que nos habitan: la escritura autobiográfica (virtual y presencial)

(virtual y presencial) Curso matemático-lúdico para adultos mayores

Arte, vida y reciclado

Ciberseguridad y ciudadanía digital

Alfabetización digital: uso del celular

El arte en el yoga

Baile social y recreativo

Francés (presencial)

Para más información, también se puede consultar a través de Facebook en Upami Olavarría Unicen o por correo electrónico a [email protected].