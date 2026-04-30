Los UH1H del Ejército Argentino otra vez en suelo olavarriense

Helicópteros UH-1H del Ejército Argentino estuvieron este jueves por la mañana en Olavarría, donde realizaron una escala técnica para reabastecimiento en el aeropuerto local, en el marco de desplazamientos vinculados a maniobras militares que se desarrollan en el país.

Las aeronaves llegaron desde Bahía Blanca y permanecieron en la ciudad el tiempo necesario para cargar combustible antes de continuar con su itinerario.

Se trata de unidades del Comando de Aviación de Ejército, que suelen participar tanto en ejercicios militares como en operativos de apoyo a la comunidad ante emergencias.

Los UH-1H, conocidos popularmente como “Huey”, son helicópteros con décadas de servicio que mantienen vigencia operativa. Se destacan por su resistencia, versatilidad y capacidad de adaptación a distintos entornos, lo que permite su utilización en tareas como traslado de personal, apoyo logístico y evacuaciones.

El movimiento se da en un contexto de actividad operativa del Ejército Argentino en distintas regiones del país.