Se juega la séptima del torneo “Mario Buceta” de inferiores

El torneo “Mario Buceta” de divisiones inferiores continuará este sábado con la disputa de la séptima fecha, que tendrá actividad en siete canchas de manera simultánea y con una agenda cargada desde temprano.

La jornada comenzará a las 9.15 con el cruce entre Luján y Colonias y Cerros, que se disputará en la cancha de Colonias y Cerros con partidos en séptima, sexta y quinta.

Desde las 10 habrá doble propuesta: por un lado, Loma Negra recibirá a Ferro C. Sud en su cancha con acción en séptima, sexta y quinta; mientras que Atlético Hinojo será local ante Embajadores en el “Enrique De la Quintana”, donde jugarán décima, novena y séptima.

A partir de las 11 se concentrará gran parte de la actividad. En el “Domingo Colasurdo”, Ferro C. Sud enfrentará a Loma Negra en décima, novena y octava. En paralelo, Villa Mailín se medirá ante Municipales en el predio de Embajadores, con encuentros en décima, séptima y octava. También desde ese horario, Racing A. Club recibirá a Sierra Chica en el “Pedro Iriart Legorburu”, donde habrá partidos en sexta, novena y décima.

El cierre de la jornada será desde las 12 en el Parque Carlos Guerrero, donde Estudiantes jugará frente a San Martín con programación en quinta, sexta, octava y décima.

En esta séptima fecha, el equipo que tendrá descanso será El Fortín.