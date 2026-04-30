Kicillof refuerza el envío de medicamentos: se espera que en dos semanas lleguen a los municipios

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, con el objetivo de garantizar la provisión de remedios en hospitales y centros de salud de los 135 municipios. Según se informó, los insumos estarán disponibles en aproximadamente dos semanas en todo el territorio provincial.

La medida cobra especial relevancia para los distritos, donde se canaliza gran parte de la demanda a través de hospitales municipales y centros de atención primaria. En ese sentido, desde la Provincia advirtieron que, ante el recorte del programa nacional Remediar, cada vez más pacientes recurren al sistema público local para acceder a tratamientos.

El refuerzo incluye en esta etapa 45 medicamentos de un vademécum de 74, destinados a la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, autoinmunes, anemia, osteoporosis y Parkinson, entre otras. Estos se suman a más de 90 fármacos que la Provincia ya distribuye mediante distintos programas, con una inversión total de 24.500 millones de pesos.

Durante el anuncio, realizado junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak, Kicillof cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir el alcance del plan Remediar y sostuvo que la Provincia “va a hacer el mayor esfuerzo”, aunque advirtió que no puede reemplazar completamente las funciones que corresponden a Nación.

El programa nacional, que distribuía medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país, alcanzaba en la provincia de Buenos Aires a todos los municipios a través de más de 1.600 efectores. En este contexto, el refuerzo bonaerense busca sostener la cobertura sanitaria en el nivel local, frente a una demanda en aumento.