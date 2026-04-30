Todo listo para la Vuelta al Municipio: este viernes se corre una nueva edición con la incorporación del mountain bike

Faltan horas para el desarrollo de una nueva edición de la Vuelta al Municipio – VAMO, la competencia pedestre más convocante de Olavarría y la región, que este viernes sumará como novedad un circuito de mountain bike, ampliando la participación y el atractivo del evento.

La actividad tendrá como epicentro el Parque Helios Eseverri, donde se concentrarán las largadas y también la entrega de premios, prevista para las 14:00 horas.

En la previa, este jueves se realizará la entrega de kits para deportistas locales, hasta las 21:00 en el mismo parque. En tanto, quienes lleguen desde otras ciudades deberán presentarse el viernes entre las 08:00 y las 10:00 horas, también en el lugar. Desde la organización aclararon que ese día no se entregarán kits a atletas de Olavarría.

Para completar el trámite, en ambos casos será obligatorio presentar la documentación firmada, el comprobante de pago de la tasa y el apto médico.

El cronograma de competencia comenzará a las 10:00 horas con la prueba de mountain bike, continuará a las 11:00 con las distancias de 5 y 10 kilómetros, y finalizará a las 13:00 con la carrera de 3 kilómetros.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se informó que se dispuso un operativo de seguridad vial para garantizar el acceso al parque y el normal desarrollo de las distintas pruebas.

Con circuitos para distintos niveles y la incorporación de una nueva disciplina, la VAMO vuelve a consolidarse como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local y regional.