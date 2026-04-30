Ancat SA y Sacchi presentaron las mejores ofertas en licitaciones para obras en caminos rurales

El Municipio de Olavarría continúa con el proceso de licitación de obras destinadas a mejorar distintos caminos que integran la Red Vial Rural del Partido, en el marco de pliegos elaborados por la Dirección de Obras Rurales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, a partir del diálogo con el sector agropecuario.

En los últimos días se llevaron a cabo las aperturas de cotizaciones correspondientes a dos licitaciones públicas. Por un lado, el miércoles se realizó el acto de la licitación pública 09/26, que tiene como objetivo la ejecución de trabajos de alteo, entoscado, bacheo y limpieza de cunetas en el camino 078-14, que comunica las localidades de Iturregui y Recalde, un trazado clave para la producción que además se vio afectado por las recientes precipitaciones.

En esa instancia se presentaron dos propuestas: la firma Vial Namuncurá SA cotizó $204.360.000, mientras que Ancat SA ofertó $160.646.500, resultando esta última la que presentó la mejor oferta económica.

Por otra parte, este jueves 30 de abril se realizó la apertura de la licitación pública 10/26, que contempla el alquiler de maquinaria vial para tareas de alteo y construcción de cunetas en distintos puntos de la red, en la denominada zona B. El acto fue encabezado por los directores de Licitaciones y Obras Rurales, Ezequiel Lorenzo y Mariano Arrignon, y contó con la participación de cuatro oferentes.

En este caso, Sacchi Rubén cotizó $179.540.000, Vial Namuncurá presentó una oferta de $187.000.000, Galizio Construcciones SRL ofertó $188.400.000 y Producciones Industriales SA propuso $204.890.000. La oferta más baja correspondió a Sacchi Rubén.

Los trabajos previstos incluyen la utilización de maquinaria específica como excavadora hidráulica sobre oruga, compactador autopropulsado, camión volcador y motoniveladora, con el objetivo de intervenir de manera integral en una zona que abarca más de mil kilómetros de caminos rurales, entre trazas primarias, secundarias y terciarias.