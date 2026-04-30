Finalizaron las actividades en el marco del Mes de Concientización del Autismo

En la mañana de este jueves se llevó a cabo una charla informativa sobre el trabajo interdisciplinario que desarrolla a diario el equipo EICEA (Equipo Interdisciplinario Condición Espectro Autista) en su sede ubicada en Av. Sarmiento 2458, como parte del cierre de actividades organizadas por el Municipio en el marco del Mes de Concientización del Autismo.



Con una nutrida participación de profesionales, docentes y equipos orientadores especialmente de la modalidad de gestión privada se desarrolló este encuentro donde se habló sobre el dispositivo con el que cuenta el Municipio, la conformación del equipo y cómo acceder a este servicio.



Se recuerda que EICEA es un equipo interdisciplinario municipal, que realiza evaluaciones, orientaciones y tratamiento a niñas/os y adolescentes con signos de alerta y diagnóstico de Condición del Espectro Autista, construyendo estrategias de abordaje con madres y padres, profesionales de la salud y educación.



El equipo está confirmado por la Lic. María Muro (psicóloga) Lic. Victoria Barbelli (fonoaudióloga), Lic. Cecilia Agüero (terapista ocupacional), Dra. Eugenia Miralles (psiquiatra) y Lic. Florencia Bellomo (psicopedagoga).



En la oportunidad, integrantes del EICEA explicaron cómo es la metodología habitual de trabajo, los días lunes a partir de las 8:15 se recibe lo que es demanda espontánea, donde familias e instituciones pueden asesorarse, allí se hace una preadmisión y después ingresan al dispositivo.



El equipo funciona además con un dispositivo de evaluación y tratamiento. Se ofrece un taller guiado para padres (CST) y luego ingresan a evaluación si es necesario, considerando los requisitos y características del diagnóstico. También consta de un taller de adolescentes para pacientes que se encuentran en el dispositivo desde hace muchos años, donde se trabaja cuestiones de proyecto de vida.

Además durante la reunión se abordaron distintas temáticas como el uso de pantallas, la interacción y la articulación de la familia, institución educativa y profesionales, y distintas consultas de las profesionales de la educación al equipo.

Propuestas en el Mes Azul

Cabe recordar que durante todo el mes abril se desarrollaron diversas propuestas abiertas a toda la comunidad, organizadas por el Municipio, entre ellas un conversatorio con profesionales de la salud y familias, que dio inicio al ciclo de actividades, y la reciente presentación de la Escuela Artística Integrada en el Teatro Municipal.



Todas estas actividades tienen como objetivo común: informar, acompañar y fortalecer una mirada inclusiva en toda la comunidad.



Cada 2 de abril, se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, un día en que la comunidad internacional se une para promover una mayor comprensión del autismo, derribar prejuicios y garantizar los derechos de las personas dentro de esta condición.



Esta fecha, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, nos recuerda la importancia de construir entornos accesibles, respetuosos y libres de barreras.



El azul es el color elegido mundialmente para visibilizarlo y forma parte de campañas internacionales que iluminan edificios y espacios públicos para expresar apoyo a la comunidad autista.



El azul se asocia con el océano, evocando una metáfora profunda sobre la vida de las personas con autismo y sus familias: así como el mar es inmenso y complejo, la experiencia cotidiana puede tener momentos de tranquilidad y calma, pero también de tormenta y desafíos. Esta dualidad simboliza la diversidad de emociones y situaciones, invitando a la comprensión y el acompañamiento constante para quienes viven el autismo.