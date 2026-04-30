GIRO: Este viernes no habrá recolección diferenciada

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente, informa que en las jornada del próximos viernes 1° de mayo no se brindará el servicio de recolección de residuos reciclables, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores.

Desde el área se detalló que por la medida no contará con el servicio la ruta Celeste (barrios Villa Aurora, Villa Magdalena y Villa Mailín), y la ruta Gris, que abarca el sector del Cementerio Municipal y Barrio Pueblo Nuevo.

Se solicita a la comunidad comprendida en estas rutas, evitar sacar los residuos reciclables en los días citados, para contribuir con el normal funcionamiento del servicio de recolección diferenciada.