Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto nominados a los premios Gardel 2026 por su disco “Los días por venir”

El músico olavarriense Ignacio Montoya Carlotto fue nominado a los Premios Gardel 2026 en la categoría “mejor álbum de folklore alternativo” por su disco “Los días por venir”, un trabajo realizado junto a la cantante Lorena Astudillo.

El propio artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó: “aún recuperándonos de esta hermosa noticia. Estamos nominados para los premios Gardel 2026”, y destacó que se trata de “un reconocimiento al trabajo que venimos realizando con mucho esfuerzo durante tantos años”.

La terna de Mejor Álbum Folklore Alternativo está integrada por Trinar (La flor) – Nadia Larcher; 89 – Flor Paz. y Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto.

El álbum cuenta con voz y textos de Lorena Astudillo y piano y composición de Ignacio Montoya Carlotto, y forma parte del catálogo del sello #114Discos, con edición de Disquería RGS Music.

En la producción también participaron Néstor Díaz a cargo de la mezcla y masterización, y un grupo de músicos invitados: Rossi en guitarra, Guido Martínez en contrabajo y Facundo Ferreira en percusión.

Además, el trabajo incluyó aportes en distintas áreas artísticas, como la fotografía de Ana Gilardone y el diseño de portada de Leo del Sabio, junto al equipo de diseño y diagramación del disco.

El material fue grabado en “La puerta al otro lado del mundo”, en Loma Negra (Olavarría), lo que refuerza el vínculo local de una producción que ahora alcanza reconocimiento a nivel nacional.

La nominación posiciona nuevamente a artistas vinculados a Olavarría dentro de los principales premios de la música argentina.