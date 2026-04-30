“La Zona Fría es una necesidad para nuestra región”

Ante el surgimiento de diferentes informaciones acerca de que el Gobierno Nacional estaría trabajando sobre un proyecto de Ley que propone modificar el régimen de beneficios fiscales e impositivos relacionados con las energías renovables, junto con el esquema de la “Zona Fría”, desde la Legislatura alertaron sobre esta situación, que ya se dio los años anteriores, también previo al invierno.

Al respecto, la senadora provincial del Bloque UCR, Nerina Neumann, señaló que “el régimen de Zona Fría no es el resultado de una decisión discrecional. Se construyó a partir de parámetros técnicos definidos por organismos especializados, como el ENARGAS, que consideran variables como la intensidad y duración del frío, así como la demanda energética necesaria para calefacción”.

“Es cierto –agregó-, que la Argentina enfrenta desafíos fiscales y energéticos que requieren revisar permanentemente sus instrumentos, mejorar su eficiencia y corregir posibles distorsiones. Pero –continuó Neumann-, en el caso de la provincia de Buenos Aires es necesario introducir un matiz que enriquezca el debate, porque no toda la Provincia presenta las mismas características climáticas. Por ejemplo el Sudoeste (Sexta sección) y la Costa Atlántica bonaerense, donde sus distritos se encuentran dentro de zonas bioambientales templadas frías, con condiciones comparables a regiones del sur del país en términos de necesidad de calefacción”.

“En estas zonas el consumo de gas no responde a una elección, sino a una necesidad estructural. La calefacción es un componente esencial de la vida cotidiana durante varios meses del año, tanto en los hogares como en las actividades productivas”.

“Si el objetivo es mejorar la Ley, el camino no debería ser la reducción indiscriminada de beneficios, sino la profundización de los criterios técnicos que permitan identificar con mayor exactitud qué regiones requieren este tipo de políticas”, indicó la legisladora.

En el mismo sentido agregó que “esto no implica congelar el sistema ni negar la posibilidad de cambios. Implica orientar esas modificaciones hacia una mayor justicia territorial, respetando la evidencia disponible y evitando decisiones arbitrarias”.

“El desafío es construir una política energética más eficiente sin perder de vista su dimensión social y territorial. Revisar la Ley puede ser una oportunidad, pero solo lo será si se hace con responsabilidad, con datos y con una mirada federal que reconozca la diversidad del país, de nuestra Provincia y sus regiones”, finalizó Neumann.