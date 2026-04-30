Trabajadores municipales a José Stuppia: “Hacele paro a Wesner como le hacés a Milei”

En la mañana de este jueves, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Salvador Stuppia, fue increpado por un grupo de trabajadores y trabajadoras que cuestionaron con dureza el acuerdo salarial comunicado el miércoles a través de un canal de WhatsApp de la Dirección de Personal del Municipio.

Según pudo reconstruir En Línea Noticias, el episodio ocurrió en el Juzgado Municipal de Faltas, sede que también comparten empleados de la Oficina de Defensa al Consumidor. Allí se desarrolló una discusión intensa, con reclamos dirigidos tanto al sindicato como a la administración municipal.

Stuppia le dijo a los trabajadores que no sabe si se va a pagar el aguinaldo

Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado al atraso salarial. José Salvador Stuppia, en un pasaje de la discusión, puso en duda el pago del aguinaldo y les dijo a los empleados, «No hay un peso en la calle.»

“No hay un peso en la calle porque los salarios están atrasados”, expresó una trabajadora durante el intercambio. En esa línea, se plantearon alternativas como recortes en beneficios de funcionarios: “Bajemos los fondos de los funcionarios”, propusieron, y mencionaron la posibilidad de reducir tasas municipales para empleados como mecanismo de compensación.

Otro eje de reclamo fueron los adicionales y bonificaciones. “Los sobresueldos existen, y existen a mansalva”, señalaron, al tiempo que criticaron conceptos específicos: “Bonificaciones para manejar, para usar el GDE… ¿de qué estamos hablando?”, cuestionaron, en referencia a beneficios que consideran injustificados en el actual contexto.

Las críticas también apuntaron directamente al rol del sindicato. “Esa es tu función, José”, le reclamaron a Stuppia, a quien acusaron de mantener una postura pasiva frente a acuerdos salariales por debajo de la inflación. Incluso, algunos trabajadores propusieron medidas más drásticas: “Desafiliarnos todos”, se escuchó durante la discusión y aclararon que de esa manera el dinero que hoy va al Sindicato pasaría a engrosar los salarios municipales.

El momento de mayor tensión se dio cuando uno de los presentes lanzó: “Hacele paro a Wesner como le hacés a Milei”, en alusión a las medidas de fuerza impulsadas a nivel nacional. A partir de allí, se reiteraron los pedidos de acciones concretas. “¿Vamos a tomar medidas o las tomamos nosotros solos?”, plantearon, mientras otros sugirieron avanzar con un paro o convocar a una movilización en el corto plazo.

El reclamo incluyó además críticas a la gestión municipal encabezada por Maximiliano Wesner, a la que acusaron de sostener beneficios para funcionarios en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. “Que den el ejemplo”, exigieron.