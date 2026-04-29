AOMA acordó un nuevo aumento paritario para los trabajadores de Cemento Portland

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) informó este jueves la firma de un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores y trabajadoras de la rama Cemento Portland.

El incremento fue definido luego de una serie de reuniones entre el Secretario General del gremio, Héctor Laplace, y representantes de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), en el marco de las negociaciones paritarias del sector.

Según detallaron desde la organización sindical, el acuerdo contempla una suba del 7% en abril y un 2% en mayo, en carácter acumulativo.

Desde AOMA destacaron que esta actualización salarial busca acompañar la situación económica actual y contribuir a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, en un escenario marcado por la inflación y las dificultades que atraviesan los distintos sectores productivos del país.