Bancando a Adorni: Ezequiel Galli estuvo en el Congreso durante el informe del Jefe de Gabinete de la Nación

Ezequiel Galli, ex intendente de Olavarría y actual jefe de la Unidad de Asesores del Ministerio del Interior de la Nación, estuvo este miércoles en el Congreso durante la exposición del jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados.

El funcionario nacional siguió la sesión en el recinto mientras Adorni brindaba su informe de gestión ante los legisladores, en el que defendió los principales lineamientos del Gobierno y realizó un repaso de la situación económica y política del país.

Durante su presentación, el jefe de Gabinete cuestionó a sectores de la oposición y sostuvo que hubo maniobras para desestabilizar al Ejecutivo, al tiempo que destacó indicadores como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal como ejes de la actual administración.

En ese marco, la presencia de Galli se dio como parte de la comitiva o del seguimiento institucional habitual de este tipo de exposiciones en el Congreso, en una jornada de fuerte contenido político dentro del recinto.