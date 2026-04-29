Wesner comunicó un acuerdo con el STMO: bono de $280.000 en dos pagos y ratificación del 1,1% de aumento para abril y mayo

El Municipio de Olavarría comunicó un nuevo acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municipales que contempla medidas salariales y laborales para los meses de abril y mayo. El convenio fue dado a conocer este miércoles a través de un comunicado oficial firmado por el intendente Maximiliano Wesner que circuló en los WhatsApp de los empleados municipales.

En materia salarial, el acuerdo ratifica un incremento del 1,1% acumulativo para abril y mayo, en continuidad con lo convenido en enero. Si bien el porcentaje es modesto frente a la inflación, la administración justificó la medida en el deterioro de las finanzas municipales: caída de ingresos por coparticipación, menor recaudación por el derecho de explotación de canteras y aumento en los niveles de mora.

A ese incremento se suma el pago de un bono por presentismo de $280.000, que será abonado en dos cuotas iguales —una en abril y otra en mayo—. El monto representa un aumento del 55% respecto al bono que los municipales habían cobrado durante 2025.

Además de las cuestiones salariales, el acuerdo incluyó otros puntos laborales: la actualización de adicionales salariales, la continuidad del proceso de pases a planta permanente, el incremento del monto de retención por gastos de proveeduría y el cambio de régimen horario para los camilleros del área de cuidados progresivos.

Las partes acordaron sostener un esquema de seguimiento bimestral de la evolución salarial. Si mejoran las condiciones económicas del municipio, se reabrirá la paritaria para analizar la recuperación de lo no acordado en el bimestre abril-mayo, tomando como referencia la evolución del IPC del período.

«Somos conscientes de las dificultades que este contexto económico genera en nuestra ciudad, y por eso asumimos el compromiso de transitar esta coyuntura con responsabilidad, resguardando a las y los trabajadores municipales, garantizando el pago de salarios en tiempo y forma y la continuidad de los servicios», señaló Wesner.

El intendente confirmó que los sueldos de abril estarán acreditados el jueves 30 de abril.