Examen de idoneidad 2026 para acceder al Poder Judicial: cuándo rinden los aspirantes de Azul y la región

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires abrió la inscripción al examen de idoneidad 2026, una instancia clave para quienes buscan ingresar al Poder Judicial. En la región, el dato central es la fecha asignada al departamento judicial Azul, del que forma parte Olavarría.

El período de inscripción estará habilitado desde el lunes 4 de mayo a las 8:00 hasta el viernes 8 de mayo a las 20:00. Durante esos días, los aspirantes deberán completar el trámite de manera online.

El examen se realizará el 29 de mayo y, para el departamento judicial Azul, fue fijado en el horario de 09:00 a 10:00, dentro de un cronograma escalonado que incluye a otras jurisdicciones bonaerenses.

Cómo inscribirse

La inscripción consta de cuatro pasos obligatorios. En primer lugar, el aspirante debe registrarse en la plataforma oficial: https://examendeidoneidad.scba.gov.ar/

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Luego, deberá matricularse en el aula virtual correspondiente al departamento judicial donde tenga domicilio.

El tercer paso consiste en completar la declaración jurada de cumplimiento de requisitos dentro del aula virtual. Para ello, deberá ingresar al apartado correspondiente, responder las preguntas, aceptar las condiciones y enviar las respuestas.

Por último, tendrá que completar el formulario de datos personales y confirmar el envío. Solo tras cumplir con estas etapas quedará formalmente inscripto.

Eximiciones y validez de exámenes anteriores

Desde la Suprema Corte recordaron que quienes se encuentren eximidos de rendir deberán igualmente ingresar a la plataforma y matricularse en el aula virtual correspondiente durante el período de inscripción, donde se les solicitará completar una declaración jurada.

Además, quienes hayan aprobado el examen en años anteriores deberán verificar la vigencia antes de volver a inscribirse.

Los resultados de los exámenes rendidos en 2016, 2020 y 2021 tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los correspondientes a 2024 caducarán el 31 de julio de 2028.

Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected]