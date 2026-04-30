SimpleSwap amplía el acceso a stablecoins y a la compra de criptomonedas en Argentina



Los usuarios pueden comprar criptomonedas con métodos de pago locales, con los activos enviados directamente a sus propias billeteras.





Buenos Aires — En Argentina, mover dinero entre distintas monedas ha implicado históricamente fricción y complejidad. La plataforma de intercambio de criptomonedas sin custodia SimpleSwap busca simplificar este proceso al permitir la compra de activos digitales directamente en billeteras propias mediante métodos de pago locales, sin necesidad de registro para la mayoría de las transacciones.

Compra directa de stablecoins a billeteras propias

Comprar USDT o USDC en Argentina es ahora similar a realizar un pago con tarjeta. SimpleSwap compara cotizaciones entre múltiples proveedores en el momento de la operación y dirige la transacción hacia la opción más conveniente disponible. Los fondos no pasan por cuentas de la plataforma; las stablecoins se envían directamente a billeteras propias.

Métodos de pago aceptados: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay y transferencia bancaria.

Acceso directo a criptomonedas

El mismo proceso se aplica a la compra de criptomonedas en general. Bitcoin, Ethereum y más de 2.800 activos digitales pueden enviarse directamente a billeteras externas, sin custodia intermediaria.

Intercambios cripto a cripto

Para el intercambio de activos digitales, SimpleSwap admite más de 2.800 criptomonedas y más de 3,2 millones de pares de trading, sin necesidad de registro. Conversiones como USDT a pesos argentinos o USDC a pesos argentinos siguen la misma lógica, con ejecución basada en la mejor tasa disponible.

Un programa de fidelización por niveles ofrece descuentos en comisiones para usuarios de alto volumen, con gestión de cuenta dedicada para los niveles Gold y Platinum.

Trayectoria operativa desde 2018

SimpleSwap opera desde 2018, con un tiempo de actividad promedio del 99,9%, soporte al cliente 24/7 y tiempos de respuesta promedio inferiores a cuatro minutos. La plataforma también permite funciones de intercambio integradas en más de 6.000 socios, incluidas billeteras reconocidas como Exodus y Tangem.

Disponibilidad

El servicio está disponible en simpleswap.io y a través de aplicaciones móviles en iOS y Android.

Sobre SimpleSwap

SimpleSwap es una plataforma de intercambio de criptomonedas sin custodia fundada en 2018. Admite más de 2.800 criptomonedas, más de 3,2 millones de pares de trading y más de 6.000 integraciones, y ha procesado más de 20 millones de intercambios. Tiempo de actividad: 99,9%. Soporte: 24/7.

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