Sueldos municipales: El STMO confirmó que el aumento de abril y mayo se definirá según la inflación

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría informó que el porcentaje de aumento salarial correspondiente a los meses de abril y mayo de 2026 se definirá una vez que se publiquen los datos oficiales de inflación de ese período.

La comunicación fue difundida por la Comisión Directiva a través de un mensaje dirigido a afiliados y afiliadas, en el que se detalla que la actualización salarial quedará sujeta a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según se indicó, esta modalidad quedó establecida en la cláusula séptima del acuerdo firmado el miércoles con el Departamento Ejecutivo. En ese marco, el Municipio se comprometió a abonar la diferencia necesaria para recuperar la pérdida salarial generada durante el período abril-mayo 2026, tomando como referencia la evolución de la inflación.

El anuncio se da en medio de un contexto de malestar entre trabajadores municipales, que en las últimas horas expresaron cuestionamientos tanto al acuerdo como a la conducción sindical, en reclamos que incluyeron pedidos de medidas de fuerza y críticas a la política salarial vigente.