Anticipo En Línea| Femicidio de Sofía Vicente: Confirman que juzgarán a Diego Ezequiel González

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó este el pedido de la defensa de Diego Ezequiel González para suspender el proceso en su contra en la causa por el femicidio de Sofía Vicente. De esta manera, el tribunal confirmó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que había dispuesto continuar el trámite.

La resolución de la Alzada Departamental se conoció el mismo día que se resolvió rechazar un pedido de excarcelación realizado por la defensa de expolicía Pablo Martín Olalde que también será sometido a juicio.

El fallo fue dictado por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes resolvieron por unanimidad rechazar el recurso presentado por la Defensora Oficial.

La defensa había planteado que González no contaba con las condiciones necesarias para afrontar el juicio, al sostener que su discapacidad intelectual impedía el ejercicio efectivo del derecho de defensa sin la implementación de ajustes de procedimiento específicos. En ese marco, solicitó la suspensión del proceso hasta tanto se garantizaran esas condiciones.

Sin embargo, la Cámara descartó ese planteo. En su voto, el juez Pagliere sostuvo que la capacidad del imputado para estar en juicio ya fue evaluada y acreditada previamente, y que ese punto no puede ser revisado en esta instancia sin nuevos elementos.

En ese sentido, señaló que “la capacidad para estar en juicio es un extremo que ya fue evaluado —y acreditado— por el a quo”, y agregó que las eventuales intervenciones de organismos especializados no modifican esa condición.

Además, el magistrado aclaró que la falta de intervención del organismo ADAJUS —que informó que no podía implementar los apoyos requeridos— no impide la continuidad del proceso. Por el contrario, indicó que “corresponde prescindir de la asistencia de este organismo y acudir a otros profesionales idóneos”.

El tribunal también remarcó que los ajustes de procedimiento no inciden sobre la capacidad jurídica del imputado, sino sobre la forma en que se desarrolla su participación en el proceso. En esa línea, se indicó que estos mecanismos buscan “posibilitar sortear las barreras de comunicación y/o comprensión que se pudieren presentar”.

A partir de ello, se convalidó la decisión de la jueza Karina Gennuso de avanzar en la designación de un profesional que actúe como facilitador de la comunicación con González, con el objetivo de garantizar su participación durante el juicio.

Finalmente, la Cámara concluyó que no existe afectación al derecho de defensa y que la continuidad del proceso se ajusta a los estándares vigentes, por lo que resolvió rechazar el planteo y confirmar lo actuado en la instancia anterior.

Sofía Vicente, madre de un nene de 5 años, fue hallada sin vida el 9 de marzo de 2023, luego de haber sido intensamente buscada por su familia. La investigación determinó que fue asesinada de un disparo en la nuca y presentaba signos de haber sido ahorcada. La causa continúa a la espera de la realización del juicio oral.