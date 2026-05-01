Una camioneta perdió una rueda, chocó varios vehículos y terminó incrustada en una vivienda
Un fuerte siniestro vial se produjo al mediodía de este viernes en la avenida Pellegrini al 4000, frente al Parque La Máxima. El hecho ocurrió cuando a una camioneta Toyota Hilux se le desprendió una de sus ruedas mientras circulaba por la avenida en dirección a Sarmiento.
Fuera de control, el vehículo conducido por un hombre que viajaba acompañado por su nieto menor de edad, impactó inicialmente contra una Volkswagen Suran y una Renault Master que se encontraban estacionadas.
Posteriormente, colisionó contra un Renault 6, también estacionado, para terminar su trayectoria contra el portón de un galpón y la pared de una vivienda.
A raíz del impacto, personal médico del Hospital Municipal Héctor Cura concurrió al lugar. El menor y su abuelo fueron trasladados al centro de salud con diversos golpes y permanecen en observación.
Los vecinos del sector describieron haber escuchado una fuerte explosión al momento en que la camioneta chocó contra el acceso al galpón y la estructura de la casa.
El tránsito en la avenida Pellegrini, entre Estrada y Sarmiento, se encuentra totalmente interrumpido. En el lugar se aguarda la llegada de los peritos de la Policía Científica para determinar las causas mecánicas del hecho.