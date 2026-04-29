Motociclista sufrió heridas de consideración tras chocar con un auto

Un joven motociclista de 19 años resultó herido este miércoles tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Colón con calle Rivadavia, una intersección semaforizada.

Según se informó, la motocicleta en la que circulaba el joven colisionó con un automóvil, lo que provocó que perdiera el control, cayera al suelo e impactara contra un segundo vehículo que circulaba por el lugar.

Se hizo presente una ambulancia del sistema público de salud que trasladó al motociclista al hospital. Al momento de la atención, el joven se encontraba inconsciente.

Intervino también personal de Policía Científica. La causa quedó a cargo de la UFI N° 04, caratulada como lesiones culposas. Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo investigadas.