Tres paquetes de yerba y un Raid: Dos aprehendidos tras el robo en un comercio

Efectivos policiales aprehendieron a dos personas — un hombre de 45 años y un adolescente de 17 — acusados de robar en comercios del centro de Olavarría.

Según la información oficial, los dos intentaron llevarse productos de un kiosco minimercado ubicado en Avenida Colón y 25 de Mayo y del paseo de compras Aquiles, en Vicente López al 3000.

En el primer local lograron su objetivo; en el segundo fueron sorprendidos antes de concretar el robo.

Se secuestraron un insecticida y tres paquetes de yerba.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera. El adulto quedó a disposición de la Fiscalía N° 17, a cargo de la doctora Viceconte. El menor, tras cumplirse los trámites correspondientes, fue entregado a un adulto responsable.