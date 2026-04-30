El STMO aprobó por unanimidad la Memoria y Balance 2025 en Asamblea General Ordinaria

Se llevó a cabo este jueves la Asamblea General Ordinaria del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), encabezada por el secretario general José Salvador Stuppia junto al resto de la Comisión Directiva. Durante el encuentro se sometió a consideración la Memoria y el Balance General correspondiente al período 2025, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

En la Asamblea se expuso que el STMO consolidó durante 2025 una agenda de gestión dinámica, en la que no solo se priorizaron las negociaciones salariales en un contexto de alta inflación y complejidad económica a nivel nacional, sino también el fortalecimiento de la acción social, con incrementos significativos en la asistencia escolar y en beneficios destinados a las familias municipales.

Uno de los ejes centrales del año fue la discusión paritaria, orientada a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese marco, se destacó la implementación de una ayuda escolar récord en febrero, que alcanzó los $85.000.

A lo largo del año también se concretaron acuerdos trimestrales con aumentos acumulativos y el pago de bonos extraordinarios. En julio, ante el escenario económico, se acordó un bono de $300.000, que será abonado en tres cuotas durante el inicio de 2026.

En cuanto al sector pasivo, el sindicato remarcó que se garantizó que los jubilados perciban los mismos incrementos que el personal en actividad.

Durante el 2025, el STMO también reforzó su presencia institucional. Se destacó la renovación de delegados para el período 2025-2027 y la participación activa en espacios gremiales de alcance nacional y provincial.

En ese sentido, Stuppia formó parte del Congreso Nacional de la CGT, en el marco de debates vinculados a la reforma laboral. Además, el sindicato tuvo participación en la asunción de Hernán Doval al frente de la federación provincial FESIMUBO.

A nivel de acción gremial, el STMO también se movilizó en defensa de la universidad pública, con expresiones de apoyo a la UNICEN, y participó en medidas de fuerza a nivel nacional contra políticas de ajuste.

El informe también destacó el crecimiento de las actividades sociales y recreativas. Entre los eventos más relevantes se mencionó la Fiesta del Municipal, realizada el 8 de noviembre en el CEMO, que incluyó sorteos de una casa modular, viajes y motos.

En el plano deportivo, se llevó a cabo la sexta edición del Cross Country en Monte Pelloni el 24 de marzo. Además, se continuó con programas como la colonia “Verano Soñado”, el acceso gratuito a piletas para afiliados, la entrega de guardapolvos y el préstamo de salones para actividades sociales.

Durante la asamblea se subrayó la importancia de la unidad sindical y del trabajo articulado con el cuerpo de delegados, con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación en cada sector del municipio, incluyendo el Hospital “Dr. Héctor Cura” y las distintas delegaciones rurales.