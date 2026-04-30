Miguel Vilca, el charanguista jujeño ganador del «Charango de Oro», llega a Olavarría

Olavarría recibirá este domingo a uno de los intérpretes más destacados de la música andina y contemporánea: Miguel Vilca, charanguista, compositor, folklorista y docente nacido en Jujuy, quien llega a la ciudad para ser parte del Segundo Encuentro de Charanguistas del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El evento se realizará el domingo 3 de mayo a las 21 horas en la Mutual Sikuris, ubicada en Mendoza 1932, y contará además con la participación de Pieri Saldaño (Azul) y Guyi Mieri (Olavarría).

Vilca comenzó su vínculo con el charango a los 9 años y desde entonces no paró. Combinó su formación académica en Jujuy con el aprendizaje junto a grandes maestros en Bolivia, país donde obtuvo el prestigioso premio «Charango de Oro», uno de los reconocimientos más importantes del ámbito de la música andina.

Su trayectoria lo llevó mucho más allá de las fronteras argentinas: realizó una gira por Europa que incluyó presentaciones en Alemania, España y Austria, llevando el sonido del charango andino a escenarios internacionales.

Ahora, la Mutual Sikuris tiene el agrado de recibirlo en Olavarría para una noche que promete ser un encuentro especial con la música de raíz.

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