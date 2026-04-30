“Me voy con la tranquilidad de haber dado todo”: Lanceta tras cerrar su etapa al frente de El Fortín

Leandro Hipólito Lanceta dejó la presidencia del Club Social y Deportivo El Fortín tras cuatro años de gestión y dos mandatos consecutivos. En su despedida, puso el eje en el recorrido realizado, el contexto en el que le tocó conducir y el rol social de la institución.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida y en la vida de nuestro querido El Fortín. Fueron cuatro años intensos”, expresó, al tiempo que definió al club como “mucho más que un club: una familia”.

En su balance, remarcó el trabajo realizado en un escenario complejo para las entidades deportivas. “Me voy con la tranquilidad de haber dado todo, de haber trabajado con responsabilidad en un contexto difícil para todos los clubes del país”, sostuvo. Y agregó que el objetivo principal fue sostener el crecimiento y la contención social: “Que cada pibe tenga un lugar, que cada familia encuentre en El Fortín un espacio de pertenencia”.

Lanceta destacó especialmente la presencia cotidiana de chicos y chicas en el club como indicador del camino recorrido. “Cuando uno mira hacia atrás y ve la cantidad de chicos y chicas que todos los días llenan el club, entiende que el esfuerzo valió la pena”, afirmó.

En cuanto a la gestión, enumeró avances en distintas áreas: “Pudimos sostener y mejorar disciplinas, avanzar en obras, ordenar el club y, sobre todo, consolidar un equipo humano comprometido”. En ese sentido, valoró la participación de dirigentes jóvenes que continuarán el proceso institucional.

También subrayó el carácter colectivo del trabajo y agradeció a quienes acompañaron la gestión: “Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo colectivo”. Y amplió: “A la comisión directiva, a las subcomisiones, a los colaboradores, a los socios y a cada familia fortinera: gracias”.

En el tramo final de su mensaje, dejó una definición sobre el legado de su paso por la institución: “Los dirigentes pasamos, pero las obras y los valores quedan”. Con esa línea, reafirmó su mirada sobre el rol dirigencial dentro del club.

Por último, expresó su respaldo a la nueva conducción y dejó un mensaje de continuidad: “El Fortín tiene futuro, tiene gente, tiene identidad. A quienes continúan, todo mi apoyo y confianza”.