El salario de los municipales en boca de todos: «¿Quién defiende a los trabajadores?»

El concejal radical Francisco González cuestionó el aumento salarial otorgado a los empleados municipales

El legislador de la UCR calificó de «irrisorio» el incremento del 1% mensual acordado entre el intendente Wesner y el sindicato de trabajadores municipales, y apuntó contra el gremio por no defender a sus representados.

El concejal de la Unión Cívica Radical Francisco González salió a cuestionar el acuerdo salarial anunciado por el intendente Maximiliano Wesner para los empleados y empleadas de la Municipalidad de Olavarría. El incremento acordado es del 1% mensual, una cifra que el legislador consideró insuficiente.

«Un aumento irrisorio», fue la definición de González, quien además vinculó la situación con lo que describió como una mala administración de los recursos municipales. «Una municipalidad que tiene cada vez más empleados y que cada vez cobran menos», afirmó.

El concejal también apuntó contra el sindicato de trabajadores municipales por su rol en la negociación: «En el medio, un sindicato que no defiende a sus representados. No hay recategorizaciones, tampoco hay mejoras salariales», sostuvo.

Y cerró su planteo con una pregunta dirigida al gremio: «¿Se imagina lo que haría el sindicato si el gobierno estuviera a cargo de otro signo político?»