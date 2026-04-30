Anticipo En Línea: Rechazaron la excarcelación de uno de los detenidos por el femicidio de Sofía Vicente

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Martín Olalde (48), uno de los imputados en la causa por el femicidio de Sofía Vicente. De esta manera, el tribunal confirmó la resolución previa que había denegado su liberación.

El fallo fue dictado por los jueces Damián Pedro Cini, Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, quienes resolvieron por unanimidad declarar improcedente el recurso de apelación.

Olalde —ex agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires— permanece detenido con prisión preventiva desde hace más de tres años. Su defensa había solicitado la excarcelación al considerar que se había excedido el “plazo razonable” sin que se concrete el juicio oral.

Sin embargo, el tribunal descartó ese planteo. En el voto principal, el juez Cini sostuvo que “no se evidencia una dilación que pueda ser considerada excesiva del plazo razonable”, al analizar el tiempo de detención.

Además, remarcó que “la ley procesal provincial no ha establecido un término concreto para la duración ‘razonable’ de la prisión preventiva”, por lo que cada caso debe evaluarse según sus particularidades.

En ese sentido, la Cámara tuvo en cuenta la complejidad del proceso, la existencia de más de un imputado y las distintas incidencias que demoraron el avance hacia el juicio. Entre ellas, se mencionaron planteos sobre la capacidad de uno de los acusados para afrontar el proceso, lo que derivó en pericias y reprogramaciones de audiencias.

También se ponderó la gravedad del hecho investigado. Según el fallo, a Olalde se le imputa el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal, que contempla la pena de prisión perpetua.

En ese marco, el magistrado concluyó que “no corresponde acceder a la excarcelación peticionada por exceso de plazo razonable de la prisión preventiva”, criterio que fue acompañado por los otros integrantes del tribunal.

De esta manera, la Cámara confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Azul, a cargo de la jueza Karina Gennuso

El caso

Sofía Vicente, madre de un nene de 5 años, era buscada desde el domingo previo al hallazgo, luego de que su familia radicara una denuncia por averiguación de paradero. Había sido vista por última vez en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría, en el marco del Festival de Doma y Folklore.

El 9 de marzo de 2023, dos personas alertaron a la Policía por un “olor nauseabundo” proveniente de un pozo ciego, en la zona de avenida Del Valle y ruta 60. En ese lugar fue hallado el cuerpo sin vida de Sofía, con las piernas atadas y los ojos vendados.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que la joven fue asesinada de un disparo en la nuca y presentaba signos de haber sido ahorcada con una soga. Los peritos establecieron que el cuerpo no tenía signos de abuso sexual.

La investigación continúa en la órbita de la Justicia penal, a la espera de la realización del juicio oral.