Entregaron 50 tarjetas SUBE a estudiantes de la Escuela Nº 57

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, llevó adelante un nuevo operativo de entrega de Tarjeta SUBE y tramitación de Boleto Estudiantil Gratuito.

El mismo se desarrolló este mañana en la sede la Escuela Primaria Nº 57, ubicada en 9 de Julio y Cannaveri, a cargo de personal de Oficina de Transporte, con registro en el lugar y validadora TAS.

Este tipo de jornadas que se vienen desarrollando regularmente en distintos puntos tienen por finalidad acercar diferentes tipos de trámites a los barrios, facilitando el acceso al transporte público de estudiantes y sus familias, evitando de esta forma que deban trasladarse hasta las oficinas centrales.

En el marco del operativo se realizaron un total de 50 tarjetas SUBE de estudiantes de la Escuela Nº 57, que fueron entregadas con el Atributo Local del BEG aplicado.