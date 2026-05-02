Detuvieron a un abogado acusado de falsificar la firma y el sello de una jueza en un expediente judicial

Un abogado de 35 años fue detenido en San Martín, acusado de falsificar la firma y el sello de una jueza en el marco de una causa judicial.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía bonaerense, a partir de una denuncia realizada por la titular del Juzgado de Familia N°2 del distrito, Lorena Martos. Según se informó, la magistrada detectó irregularidades en un expediente en el que se le atribuían una firma y un sello apócrifos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8, dirigida por la fiscal Verónica Andoniades. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores identificaron a un sospechoso luego de que un particular relatara haber contactado a un abogado a través de redes sociales para resolver cuestiones familiares.

De acuerdo con fuentes policiales, el profesional citaba a sus clientes en un domicilio particular que funcionaba como supuesto estudio jurídico. Sin embargo, posteriormente se constató que el lugar no contaba con habilitación ni registro formal para ejercer la actividad.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó dos allanamientos, que fueron autorizados por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Mariano González. Durante los operativos fue detenido Luciano Martín Rossi (35) y se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una computadora portátil, un teléfono celular, documentación, dos talonarios de recetarios en blanco y 12 sellos correspondientes a distintas profesiones.

El imputado quedó a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “falsificación de sellos oficiales y falsificación o adulteración material de documentos”.