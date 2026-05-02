Demoras y quejas en un micro de Plusmar tras una pinchadura en ruta

Un viaje de la empresa Plusmar registró demoras y generó malestar entre los pasajeros luego de que la unidad sufriera la pinchadura de una goma en plena ruta.

Según el testimonio de uno de los pasajeros, el micro había salido desde Retiro a las 13:50 y, antes de llegar a Las Flores, debió detener su marcha alrededor de las 17:30 por un desperfecto.

El pasajero relató que la unidad permaneció detenida durante cerca de tres horas, mientras aguardaban la llegada de un gomero desde Cacharí para realizar el cambio. “Detuvo su marcha a las 17:30 y aún a esta hora estamos esperando que supuestamente un gomero de Cacharí venga a cambiar la goma”, señaló.

Además, cuestionó la falta de información durante la espera. “Los choferes se encerraron en la cabina y no dan respuesta; la gente está muy molesta”, expresó, al tiempo que agregó que el inconveniente se resolvió recién cerca de las 20:30.

En ese sentido, también planteó interrogantes sobre la respuesta operativa ante este tipo de situaciones: “Tres horas detenidos arriba del micro. Me pregunto si los choferes no están capacitados para cambiar una goma”.

El episodio generó reclamos entre los pasajeros por la demora, la falta de asistencia y la escasa comunicación durante el tiempo en que el micro permaneció detenido.