Histórica adquisición de equipamiento para el SAE: “Se le compró todo a productores locales”

En el marco de la entrega de equipamiento para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en Olavarría, el director provincial del área, Juan Pablo Sorrentino, destacó el impacto local de la inversión y puso el foco en una decisión que, según señaló, cobra especial relevancia en el contexto económico actual.

“Si bien no es una exigencia, pero así lo eligió el Consejo Escolar de Olavarría, se le compró todo a productores locales. Eso es muy importante en un contexto recesivo a nivel económico, porque se dinamiza el comercio local de la ciudad de Olavarría”, expresó el funcionario durante el acto realizado en el Centro de Convenciones Municipal.

En esa línea, remarcó además que parte de los productos entregados también fueron elaborados en la ciudad. “Las cofias y delantales los hizo una cooperativa también de acá de Olavarría”, indicó.

Sorrentino encuadró la iniciativa dentro de una política que no sólo apunta a fortalecer el servicio alimentario en las escuelas, sino también a generar un circuito económico local. “Es la entrega más grande que tuvimos en la provincia”, afirmó en relación a la inversión cercana a los 83 millones de pesos.

Por otra parte, valoró el trabajo articulado a nivel local. “El trabajo que hacen desde el Consejo en articulación con el Municipio, eso también hay que destacarlo. En cuestiones formales el Municipio podría no involucrarse en el Servicio Alimentario Escolar, pero es un plus que el Municipio de Olavarría se involucre y lo agradezco personalmente”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un reconocimiento a los actores que hicieron posible la iniciativa. “Es un orgullo y también un profundo agradecimiento a quienes lo hacen posible”, concluyó.