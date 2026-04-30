Más de $80 millones para comedores escolares: entregaron equipamiento a 92 instituciones en Olavarría

En la mañana de este jueves, instituciones educativas de Olavarría recibieron equipamiento destinado a fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en distintos puntos del Partido. El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Municipal y fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner junto al director provincial del SAE, Juan Pablo Sorrentino. Participaron además funcionarios provinciales y municipales, autoridades educativas y representantes de la comunidad escolar.

La actividad comenzó minutos después de las 9, con una amplia convocatoria y un espacio acondicionado especialmente para la ocasión. A lo largo del salón se exhibieron heladeras, cocinas, freezers, batidoras, licuadoras, procesadoras y distintos utensilios que serán distribuidos en establecimientos educativos del distrito.

“Es la entrega más grande que tuvimos en la provincia”, afirmó Sorrentino durante su intervención. El funcionario detalló que la inversión rondó los 83 millones de pesos y remarcó que la totalidad de los productos fue adquirida a proveedores locales. “Eso es muy importante en un contexto recesivo, porque se dinamiza el comercio local de la ciudad de Olavarría”, sostuvo. También destacó que la indumentaria entregada —cofias y delantales— fue confeccionada por una cooperativa local.

En ese sentido, valoró el trabajo conjunto entre el Consejo Escolar y el Municipio. “En cuestiones formales el Municipio podría no involucrarse en el Servicio Alimentario Escolar, pero es un plus que el Municipio de Olavarría se involucre y lo agradezco personalmente”, expresó.

Por su parte, Wesner subrayó el alcance de la iniciativa: “Son 16 mil artículos, 82 millones de pesos, 92 instituciones educativas de nuestro partido que van a ser beneficiarias”. Y agregó: “Esto es un instrumento para contribuir al desarrollo, al crecimiento y a la calidad educativa, para que nuestros pibes puedan merendar y desayunar todos los días en la escuela”.

El jefe comunal también puso el foco en el contexto social: “No se puede pensar, no se puede aprender, no se puede compartir si la panza no está llena. Para eso estamos nosotros, para llegar a cada institución, a cada comedor y a cada cocina”, afirmó, al tiempo que destacó la articulación con el Gobierno bonaerense y las autoridades educativas.

La entrega alcanzó a 92 instituciones del Partido, entre jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, establecimientos de educación especial y centros complementarios. Se distribuyeron cocinas de seis hornallas, hornos pizzeros, termotanques, heladeras con freezer, freezers, batidoras planetarias, licuadoras, procesadoras y minipimers.

Además, se incluyeron mesadas de acero inoxidable para mejorar las condiciones de higiene, baterías de cocina, utensilios, vajilla, plásticos gastronómicos e indumentaria de trabajo.

Durante la jornada también se entregaron certificados a quienes completaron el Curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, María Laura Gamberini; el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono; la presidenta del Consejo Escolar, Florencia Cervino; la jefa regional de Educación, Marta Casanella; la jefa regional de DIEGEP, Romina Altafini; el jefe distrital de Educación, Julio Benítez; la nutricionista regional, Elena Taminelli; y la senadora provincial Evelyn Díaz, junto a sindicatos, organizaciones sociales y miembros de la comunidad educativa.