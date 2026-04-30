Rosana Della Maggiora en CoNverSo: “Omar Cea fue un referente y una persona muy generosa”

La médica pediatra Rosana Della Maggiora fue la protagonista del episodio N° 57 del ciclo CoNverSo, donde repasó su historia personal, su formación profesional y su recorrido en el sistema de salud de Olavarría. En ese marco, dejó un reconocimiento especial hacia el doctor Omar César Cea, a quien definió como una figura clave en su desarrollo.

Durante la entrevista con Fabricio Lucio, Della Maggiora recordó que su vínculo con Cea comenzó mucho antes de compartir el ámbito laboral. “Omar fue mi pediatra”, contó, al rememorar su infancia en la ciudad y el trato cercano que caracterizaba a la medicina de otra época.

Ese lazo personal se transformó con los años en un vínculo profesional. Tras su regreso a Olavarría en 2005, luego de formarse en la Universidad de Buenos Aires y especializarse en el Hospital Pedro de Elizalde, fue el propio Cea quien le abrió las puertas del consultorio.

“Quién nos invitaba al consultorio era Omar Cea”, relató, y explicó que el médico buscaba que sus pacientes fueran acompañados en una transición ordenada: “No quiero dejar mis pacientes a la deriva, quiero que las vayan conociendo ustedes”.

Della Maggiora destacó especialmente el acompañamiento en sus primeros pasos: “Fue muy generoso conmigo”, afirmó. En ese sentido, recordó una frase que, según contó, la marcó en su carrera: “Vos tranquila Rosana, ya se va a ir armando el muñeco”.

La pediatra también remarcó la dimensión humana del vínculo. “Para mí es como un abuelo”, expresó, y valoró el respaldo constante tanto en lo profesional como en lo personal. “Siempre apoyándonos”, sintetizó.

Además, subrayó el rol de Cea dentro de la comunidad médica local. Recordó que fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Pediatría en la región y que incluso fue homenajeado en el marco de los 50 años de la institución.

En otro tramo de la entrevista, Della Maggiora amplió su mirada sobre la pediatría en la actualidad, advirtió sobre la baja de vocaciones en especialidades clínicas y vinculó ese fenómeno con las condiciones laborales y los cambios sociales. También expresó preocupación por la caída en las tasas de vacunación y el descenso de la natalidad, temas que —según planteó— impactan directamente en la práctica diaria.

El episodio completo forma parte del ciclo CoNverSo, un espacio que propone recorrer historias de vida y trayectorias de referentes de la comunidad.