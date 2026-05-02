75 años de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno: una historia de barrio que apuesta al crecimiento

Imagenes Mauricio Latorre

La Sociedad de Fomento Mariano Moreno celebró su 75° aniversario con una cena que reunió a integrantes de la barriada, socios y autoridades locales. El evento fue el escenario propicio para repasar la trayectoria de la institución fundada en 1951 y proyectar su futuro en un contexto social y económico desafiante. El presidente de la entidad, Dardo Díaz, destacó que, a pesar de las dificultades, la institución ha logrado dar «un golpe de calidad y de cantidad», albergando actualmente a unos 650 deportistas acompañados por un staff de 25 profesores que calificó como «el motor de nuestra institución».

Durante su discurso, Díaz realizó un detallado balance de las obras y la gestión deportiva, subrayando que «no es un año más, son setenta y cinco años por supuesto que han pasado muchísimas personas desde su nacimiento en el cincuenta y uno hasta este momento». En cuanto a la infraestructura, precisó los avances en el complejo ubicado en avenida Ituzaingó sur: «La primera etapa ya está cumplida. Tenemos el arbolado, un parque con bancos y sillas que ya quedan ahí fijos, dos canchas de fútbol que ya se están usando en torneos oficiales y un quincho ya casi a terminar para setenta personas». Además, anunció que en pocos días se inaugurará un gimnasio de aparatos «flamante nuevito» por calle Lamadrid, donde funcionaba la cancha de tejo.

En el plano deportivo, el dirigente celebró el regreso a las competencias oficiales tras más de dos décadas: «Este año, después de 22 o 23 años, participamos nuevamente oficiales en torneos de básquet». Al referirse a la administración de los recursos en tiempos difíciles, Díaz explicó que mantienen una conducta rigurosa: «Somos cautos. Tenemos dinero, hacemos hasta ahí y de ahí proyectamos, pero siempre sin prisa. Nos gustaría tener todo enorme, pero ya lo vamos a llamar».

Por su parte, el intendente Maximiliano Wesner puso en valor el esfuerzo de la dirigencia social y el rol de las instituciones en la comunidad. «El agradecimiento a los dirigentes que trabajan tanto por las instituciones de nuestra ciudad porque le ponen el cuerpo», afirmó el jefe comunal. Wesner destacó que estas entidades «abren las puertas de los clubes de la sociedad de fomento para que transiten nuestros pibes, para que transita el socio, el vecino». En su reflexión, señaló que la celebración ocurre en un «contexto muy difícil para quienes en el día a día trabajan y ponen de pie este país».

Finalmente, José Maceo, presidente de la Unión de Clubes, se sumó a los festejos recordando el impacto que genera Mariano Moreno en quienes la visitan por primera vez. Compartió una anécdota sobre un visitante de Mar del Plata que «pensó que venía a un galpón» y, al recorrer las instalaciones llenas de jóvenes, se sorprendió por el nivel de actividad. «Que sigan los éxitos como ahora», deseó Maceo, instando a «seguir trabajando todos juntos». La velada concluyó reafirmando la identidad de la institución como una sociedad de fomento «abierta a la comunidad con los brazos abiertos a toda la barriada».