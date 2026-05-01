Fotos al 100: Más de 2.100 atletas participaron de la 37° Vuelta al Municipio

Imagenes Mauricio Latorre

Unos 2.100 corredores disputaron este viernes 1 de mayo las tradicionales pruebas de 5K y 10K de la 37ª edición de la Vuelta al Municipio. La competencia, que tuvo como escenario el Parque Helios Eseverri, alcanzó un récord de inscriptos y sumó este año una prueba participativa de Mountain Bike.

En la distancia de 10 kilómetros, el tandilense Julián Villalba se quedó con la victoria en la rama masculina tras completar el recorrido en 31 minutos y 40 segundos. El segundo lugar fue para Manuel Aramburu, con un registro de 31:47, mientras que Francisco Marchioni completó el podio. Luciano Bascur y Juan Pinedo se ubicaron cuarto y quinto, respectivamente.

Villalba calificó la carrera como importante y sostuvo que es un privilegio haberla ganado, aunque señaló que el viento fue un factor relevante en el tiempo final.

Entre las mujeres, Luján Urrutia, también de Tandil, se impuso con un tiempo de 35:53. El segundo puesto fue para Antonella Albo, de Bolívar, y el tercero para Laura Poloni con 40:38. Noelia Romero finalizó cuarta y la olavarriense Yamila Pedreira se ubicó en el quinto lugar con un registro de 41:38.

En la prueba de 5 kilómetros, Alfredo Ardiles y Valentina Martin lograron su tercera victoria consecutiva. Ardiles se impuso con un tiempo de 16:10, escoltado por Jeremías Peralta y Nicolás Pezet Paz. Martin ganó con una marca de 20:34, seguida por Wendy Lardo y Estrella Suárez.

Ardiles mencionó tras la llegada que el circuito sigue siendo rápido y se mostró conforme con el tiempo obtenido.

La jornada comenzó a las 10 con la prueba de Mountain Bike sobre un trazado de 15 kilómetros. Si bien la actividad fue participativa y contó con 80 ciclistas, Rubén Maldonado y Anabella Vigo fueron los primeros en completar el recorrido.

Respecto a esta nueva modalidad, si la competencia de MTB se sostiene en el tiempo, la organización deberá ajustar medidas de seguridad en la llegada de los ciclistas. Durante el arribo a la meta, los participantes debieron esquivar atletas que estaban precalentando, perros callejeros y niños que cruzaban por el sector.

La jornada contó con una feria y un importante marco de público que acompañó el evento en el Parque Helios Eseverri.