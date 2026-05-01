Tras la polémica, Lumilagro dice que contratará a más de 60 empleados

La empresa Lumilagro anunció este viernes el lanzamiento de un plan estratégico que incluye la contratación de 60 nuevos empleados y la apertura de 15 locales comerciales en distintos puntos del país.

El comunicado surge tras la reciente polémica en redes sociales, donde la compañía fue cuestionada por un mensaje publicitario que debió ser retirado.

De acuerdo con la información difundida por la firma, el crecimiento se sustenta en un récord de ventas registrado en los últimos meses. Además, desde la empresa señalaron que esta inversión busca responder a la creciente demanda y estar «más cerca de los argentinos».