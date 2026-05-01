Una camioneta perdió una rueda, chocó varios vehículos y terminó incrustada en una vivienda

​Un fuerte siniestro vial se produjo al mediodía de este viernes en la avenida Pellegrini al 4000, frente al Parque La Máxima. El hecho ocurrió cuando a una camioneta Toyota Hilux se le desprendió una de sus ruedas mientras circulaba por la avenida en dirección a Sarmiento.

​Fuera de control, el vehículo conducido por un hombre que viajaba acompañado por su nieto menor de edad, impactó inicialmente contra una Volkswagen Suran y una Renault Master que se encontraban estacionadas.

Posteriormente, colisionó contra un Renault 6, también estacionado, para terminar su trayectoria contra el portón de un galpón y la pared de una vivienda.

​A raíz del impacto, personal médico del Hospital Municipal Héctor Cura concurrió al lugar. El menor y su abuelo fueron trasladados al centro de salud con diversos golpes y permanecen en observación.

​Los vecinos del sector describieron haber escuchado una fuerte explosión al momento en que la camioneta chocó contra el acceso al galpón y la estructura de la casa.

​El tránsito en la avenida Pellegrini, entre Estrada y Sarmiento, se encuentra totalmente interrumpido. En el lugar se aguarda la llegada de los peritos de la Policía Científica para determinar las causas mecánicas del hecho.