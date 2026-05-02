Empleados ganó y Estudiantes se clasificó en la Unión Deportiva Regional

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Empleados de Comercio le ganó este viernes a Embajadores en Bolívar y, a partir de ese resultado, Estudiantes aseguró su clasificación en el marco de la novena fecha de la Unión Deportiva Regional.

El albinegro quedó matemáticamente adentro de la próxima instancia debido a los distintos escenarios posibles y a los criterios de definición: uno de sus rivales en la Zona D ya no podrá alcanzarlo. Además, el panorama se completa con los cruces previstos para la quinta fecha, que se disputará la próxima semana.

Por su parte, Embajadores quedó en la quinta posición, mientras que Empleados selló su clasificación con la victoria. De todos modos, el CEO depende de sí mismo: avanzará a los octavos de final si logra imponerse ante Bull Dog en la última fecha.

Municipales, otro de los equipos protagonistas de la zona, podría asegurar su lugar el próximo domingo cuando enfrente a Platense en Olavarría.

De esta manera, la Liga de Olavarría ya cuenta con cuatro clasificados: Estudiantes se suma a Racing A. Club (Zona B), El Fortín y Ferro Carril Sud (ambos en la Zona C).

En Sub 21, en tanto, Embajadores se impuso en Bolívar ante Empleados y también logró su clasificación a los octavos de final.

Resultados

Sub 21

Empleados de Comercio 1 (Alexis Borio) – Embajadores 2 (Pedro Azzato y Facundo Navarro)

Primera

Empleados de Comercio 2 (Rodrigo Danessa y Felipe Morales) – Embajadores 1 (Nicolás Daffara)