Máximo Kirchner cuestionó la deuda y pidió “poner a la gente adentro del equilibrio fiscal”

El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, sostuvo que un próximo gobierno de signo peronista debe tener como eje central el desendeudamiento del país y remarcó que los equilibrios fiscales deben construirse “con la gente adentro”.

“La prioridad debe ser organizar el desendeudamiento en Argentina”, enfatizó en declaraciones televisivas recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, cuestionó el origen y el destino de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Según indicó, esos fondos “no llegaron para mejorar la vida de los argentinos y argentinas”, al señalar que no se reflejan en infraestructura, educación o desarrollo productivo.

Además, fue crítico respecto de las políticas de ajuste y sostuvo: “Los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro”. En esa línea, consideró que alcanzar el equilibrio sin contemplar la situación social implica falta de empatía.

Kirchner también planteó la necesidad de discutir el esquema de deuda con los acreedores y apuntó contra el rol del Fondo Monetario Internacional. “Prestó de manera irresponsable y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la Argentina”, afirmó.

Al comparar gestiones, recordó que Cristina Fernández de Kirchner finalizó su mandato en 2015 “con cero deuda con el FMI”, mientras que en la actualidad el país mantiene compromisos por “60-70 mil millones de dólares”, que —según señaló— no se tradujeron en mejoras para la población ni para el sector productivo.

Consultado por la situación judicial de la ex presidenta, el legislador la definió como “una mujer firme, inteligente y trabajadora” y calificó su condena como “tremendamente injusta”.

Por último, al referirse a la interna del peronismo, llamó a realizar una autocrítica tras la experiencia del Frente de Todos. “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía”, concluyó.