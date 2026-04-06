Se cerró la sexta fecha de la Unión Deportiva Regional con triunfos clave y varias goleadas

Foto: Verito Fotografías

Este domingo se completó la sexta fecha de la Unión Deportiva Regional, en una jornada que terminó de disputarse tras el adelanto del viernes y que dejó resultados contundentes, varios equipos en alza y una fuerte presencia de clubes de la Liga de Fútbol de Olavarría.

En Primera división, uno de los resultados más resonantes se dio en la Zona C, donde El Fortín goleó 6 a 2 a Sierra Chica en un partido con alta eficacia ofensiva. También se destacó Ferro Carril Sud, que superó con claridad a Casariego por 3 a 0, consolidando su rendimiento en el torneo.

En la Zona B, San Martín se impuso como visitante ante Vélez por 3 a 1 con una destacada actuación de Nicolás Arce, autor de dos goles, mientras que Sportivo Piazza venció 2 a 0 a Atlético Hinojo. Racing A. Club, por su parte, ya había hecho lo propio el viernes al derrotar 2 a 0 a Juventud.

La Zona A dejó el triunfo de Independiente por 2 a 1 ante Loma Negra, mientras que Balonpié volvió a mostrar contundencia al vencer 3 a 0 a Espigas. En tanto, Colonias y Cerros y Boca igualaron 1 a 1.

En la Zona D, Estudiantes fue otro de los equipos que marcó diferencias al superar 3 a 0 a Platense. Municipales, en tanto, había cerrado su compromiso el viernes con una victoria por 3 a 1 frente a Embajadores.

En Sub 21, también hubo resultados destacados. Loma Negra goleó 3 a 1 a Independiente en la Zona A, mientras que en la Zona B Vélez se impuso 2 a 0 ante San Martín. En la Zona C, Casariego y Sierra Chica ganaron sus respectivos encuentros por la mínima, y en la Zona D Estudiantes venció 2 a 0 a Platense.

De esta manera, se completó una nueva fecha del certamen regional, que continúa mostrando paridad en varias zonas y equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas.