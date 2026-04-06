Ruta 3: Corredores Viales admitió problemas y anunció «bacheo provisorio» tras el amparo de la Municipalidad de Azul

En el marco del amparo presentado por la Municipalidad de Azul, la empresa Corredores Viales S.A. respondió distintas cuestiones ante el Juzgado Federal de Azul y expuso el estado de situación de la Ruta Nacional N° 3, las tareas en marcha y su contexto operativo.

La presentación se dio luego de que el juez solicitara a las partes pronunciarse sobre la posibilidad de un acuerdo.

En ese contexto, la firma informó que inició trabajos de bacheo provisorio con mezcla en frío, con el objetivo de sostener la transitabilidad en el tramo concesionado.

Al mismo tiempo, indicó que se encuentran en evaluación y proceso de contratación obras de bacheo liviano y profundo, lo que marca que las intervenciones de mayor escala aún no comenzaron.

También se precisó que ya fue instalada cartelería preventiva en un tramo de 50 kilómetros, entre los kilómetros 244 y 294 de la Ruta 3, donde se advierte a los conductores sobre sectores en obra. Según se detalló, las tareas se realizan en horario diurno, con control de tránsito y señalización provisoria.

En otro tramo del escrito, la empresa remarcó su situación institucional: forma parte del sector público nacional, está bajo control de organismos como la SIGEN y actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno nacional, en el marco de los decretos vigentes. A su vez, indicó que atraviesa un proceso de privatización en curso.

Por último, Corredores Viales dejó asentado ante la Justicia que está dispuesta a analizar alternativas para alcanzar un acuerdo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en ese corredor.

El expediente sigue en trámite en la Justicia Federal de Azul, mientras se evalúa el alcance de las medidas y la respuesta a los reclamos por el estado de la ruta.