El desembarco de Uber en Olavarría: remiseros denuncian competencia desleal y advierten por el cierre de agencias

En el programa Desayuno con Noticias por Radio M, la chofer de remís Cecilia Asencio expresó la profunda preocupación del sector ante el desembarco de las aplicaciones de transporte en Olavarría. Los trabajadores denuncian una competencia desleal y anunciaron una movilización con bocinazo para el próximo jueves, con el objetivo de entregar un petitorio al intendente Maximiliano Wesner.

La principal alarma reside en la diferencia de tarifas que maneja la multinacional respecto al servicio local habilitado. Según detalló Asencio, mientras que un viaje en remís desde Pueblo Nuevo hasta el Barrio CECO ronda los 6.000 pesos, la aplicación ofrece el mismo trayecto por apenas 600 pesos. «Estamos hablando de precios que son totalmente irrisorios. Nosotros no podemos competir contra eso», afirmó la trabajadora.

El impacto en el trabajo local

La caída en la actividad para las agencias de remises ya se hace sentir en la ciudad. Los choferes estiman que la demanda bajó entre un 30% y un 40% en el último mes. Esta situación pone en riesgo el sustento de aproximadamente 180 familias que dependen directamente del transporte habilitado.

«Esto es nuestro sustento diario, no es un extra como puede llegar a ser el que hace Uber, que sale del trabajo y hace tres o cuatro horitas», advirtió Asencio.

Además, señalaron que la estructura de costos de una agencia local incluye alquileres, impuestos, telefonistas y servicios, dinero que circula dentro de la economía de la ciudad, a diferencia de las plataformas internacionales.

Exigencia de controles y cumplimiento de ordenanzas

Desde el sector reclaman que se cumpla la Ordenanza Municipal 2052/96, la cual regula el transporte de pasajeros y prohíbe que vehículos circulen buscando pasajeros fuera del marco de una agencia responsable.

Asencio puntualizó las exigencias que actualmente recaen sobre los remiseros y que no se estarían aplicando a los conductores de aplicaciones: VTV obligatoria cada seis meses. Carnet profesional renovable cada dos años. Examen psicofísico. Pago de monotributo y gastos de contador.

«Lo que nosotros queremos es que esto se regule, que sea igualitario para todos», enfatizó. Asimismo, alertó sobre la aparición de «moto Uber», un servicio que opera sin regulación alguna y con mínimos requisitos de seguridad.

Mesa de diálogo

La movilización del jueves busca forzar la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo Municipal. Los choferes sostienen que la llegada de Uber fue repentina y que ninguna autoridad del área de transporte se comunicó con ellos para analizar el impacto en la plaza local.

«Necesitamos que se nos escuche porque estamos ante una competencia que es totalmente desleal y no es justo para los que estamos a derecho trabajando todos los días», concluyó la chofer.

(En Línea Noticias)