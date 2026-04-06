Rigen alertas amarillas por lluvias en Olavarría para la madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo para la región que comprende a la ciudad de Olavarría. El fenómeno meteorológico está previsto para la franja horaria que se extiende desde las 00:00 hasta las 06:00 de este martes.

De acuerdo con el organismo oficial, el área será afectada por lluvias, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, aunque estas cifras pueden ser superadas en sectores puntuales.

Asimismo, el informe técnico advierte que no se descarta la presencia de tormentas aisladas o embebidas dentro de las zonas que se encuentran bajo este sistema de alerta.