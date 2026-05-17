Buen inicio en octavos para los equipos olavarrienses en la Unión Deportiva Regional
Ph: @verito_fotografias – @lucoronelfotografias –
Los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría tuvieron este domingo su estreno en los octavos de final de la Unión Deportiva Regional, con la disputa de los encuentros de ida en primera división. Entre los equipos locales, Embajadores fue el único que jugó en Olavarría y empató ante Municipales en un duelo entre equipos de la ciudad.
La jornada dejó además muy buenos resultados para los conjuntos olavarrienses fuera de casa: Ferro C. Sud, Estudiantes y San Martín consiguieron triunfos como visitantes, mientras que El Fortín y Racing A. Club igualaron en sus compromisos. En el caso de El Fortín, cedió puntos por primera vez en el certamen.
En Sub 21 también hubo actividad para los equipos de Olavarría. Embajadores se quedó con el duelo local frente a Municipales, mientras que Ferro y El Fortín lograron victorias fuera de la ciudad. Atlético Hinojo empató en Bolívar y Loma Negra cayó en Laprida. Racing y Estudiantes, por su parte, no pudieron sumar en condición de visitante.
Resultados en primera división
- Casariego 1 (Sebastián Almada) – El Fortín 1 (Alejandro Bianciotto)
- Lilán 0 – San Martín 1 (Ezequiel Boado)
- Boca 0 – Estudiantes 1 (Bruno Peralta)
- Embajadores 1 (Federico Sacher) – Municipales 1 (Franco Janson)
- Sportivo Piazza 1 (Iván Martino) – Ferro C. Sud 2 (Gabriel Rivas y Juan Alvarez)
- Juventud 1 (Héctor Parrella) – Racing A. Club 1 (Matías Ordozgoiti)
Resultados en Sub 21
- Urdampilleta 0 – El Fortín 3 (Alex Rodríguez, Kevin Gómez y Diego Riva)
- Juventud 4 (Leo Vater, Ramiro Del Valle -2- y Benjamín Salvatierra) – Racing A. Club 3 (Damián Dolezor y Mateo Pino -2-)
- Embajadores 1 (Nahir Vallejos) – Municipales 0
- Boca 1 (Nahuel Coronel) – Estudiantes 0
- Sportivo Piazza 1 (Bautista Suárez) – Ferro C. Sud 2 (Thiago Gadea y Juan Fluixa)
- Empleados de Comercio 1 (Axel Aranas) – Atlético Hinojo 1 (Agustín Lara)
- Lilán 3 (Samir Lastra, Alan Correa y Emir Alegre) – Loma Negra 0