Banco Provincia lanzó un plan para refinanciar deudas con tasas desde el 31% y hasta 72 cuotas

El Banco Provincia anunció un nuevo plan integral de refinanciación de deudas destinado a clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. La propuesta contempla una reducción de las tasas de interés, plazos de hasta 72 meses y condiciones diferenciadas según el nivel de ingresos y la situación crediticia de cada persona.

La medida se da en un contexto de aumento del endeudamiento de las familias. De acuerdo con los datos difundidos por la entidad, el 27,9% de los deudores del sistema bancario y de las billeteras bancarias se encuentra en mora, porcentaje que en la provincia de Buenos Aires asciende al 28,5%.

El esquema establece distintas alternativas de refinanciación. Para quienes registran una mora de hasta 90 días, los trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos (1.470.000 pesos) podrán acceder a una tasa nominal anual del 39%, mientras que quienes perciben sus haberes, jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia tendrán una tasa del 50%.

En el primer caso, la entidad indicó que la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado, a un plazo de 72 meses, será de 36.110 pesos.

Para las personas con mora superior a 90 días, el Banco Provincia dispuso una tasa especial del 31% anual destinada a clientes en situación de sobreendeudamiento, es decir, cuando una refinanciación convencional comprometería más del 50% de sus ingresos. En este segmento, la cuota estimada por cada millón de pesos refinanciado a seis años será de 30.732 pesos. Además, quienes cobran haberes o beneficios previsionales en la entidad podrán acceder a una tasa del 32,5% anual.

«Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago», sostuvo el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Refinanciación para tarjetas de crédito

El plan también incorpora una línea específica para refinanciar consumos realizados con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Esta alternativa está dirigida a clientes con hasta 70 días de atraso y deudas de hasta 10 millones de pesos. La refinanciación podrá realizarse en hasta 60 cuotas con una tasa nominal anual del 41%.

Según informó la entidad, la cuota estimada será de 39.418 pesos por cada millón de pesos refinanciado. Además, quienes adhieran a esta modalidad podrán continuar utilizando la tarjeta por el saldo disponible luego de concretar la refinanciación.

Cómo acceder al plan

Las personas interesadas podrán gestionar la refinanciación de lunes a viernes en las sucursales del Banco Provincia, entre las 10 y las 15 horas.

También estará disponible una línea telefónica exclusiva (0810-222-6672), el canal oficial de WhatsApp (11-2821-6222) y, para algunos clientes, ofertas personalizadas que podrán aceptarse directamente desde Home Banking BIP o la aplicación BIP Móvil.

El programa está especialmente orientado a las 2,1 millones de personas que cobran salarios, jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia, aunque las opciones de refinanciación alcanzan a todos los clientes que se encontraban en mora al 31 de mayo de 2026.