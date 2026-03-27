Semana Santa: cronograma de actividades en San Cayetano

Se dio a conocer el programa de actividades religiosas en el marco de la Semana Santa en la parroquia San Cayetano, con celebraciones que se desarrollarán desde el 26 de marzo hasta el 5 de abril. El programa incluye celebraciones litúrgicas, procesiones y espacios de confesión a lo largo de toda la semana.

Celebraciones de Ramos

El sábado 28 de marzo a las 18 se celebrará la misa con bendición de ramos en la capilla Perpetuo Socorro.

El domingo 29 habrá dos actividades:

A las 9, misa con bendición de ramos en la capilla Sagrado Corazón

A las 10.30, procesión y misa con bendición de ramos, con salida desde el terraplén de avenida Del Maestro y Santa Cruz

Actividades previas

El martes 31 de marzo habrá confesiones de 9 a 11 y de 17 a 19 en San Cayetano, además de un Vía Crucis a las 11 en Esquiú, misa a las 19 y celebración penitencial a las 19.30.

El miércoles 1 de abril se realizarán confesiones de 10 a 12 en San Cayetano y a las 19.30 una celebración penitencial en San Vicente.

Triduo Pascual

El jueves santo, 2 de abril, habrá confesiones de 10 a 12, misa de la cena del Señor a las 19 y adoración eucarística de 20 a 21.30.

El viernes santo, 3 de abril, se realizará:

8.30: Vía Crucis desde Monte Viggiano hasta Virgen de la Loma

9: Santo Rosario en capilla Sagrado Corazón

15: celebración de la Pasión en San Cayetano

18.30: Vía Crucis con velas en el terraplén del barrio CECO

El sábado santo, 4 de abril, habrá confesiones hasta las 12 y a las 20 la Vigilia Pascual en San Cayetano.

Domingo de Pascua

El domingo 5 de abril se celebrarán misas de Pascua: