Semana Santa: cronograma de actividades en San Cayetano
Se dio a conocer el programa de actividades religiosas en el marco de la Semana Santa en la parroquia San Cayetano, con celebraciones que se desarrollarán desde el 26 de marzo hasta el 5 de abril. El programa incluye celebraciones litúrgicas, procesiones y espacios de confesión a lo largo de toda la semana.
Celebraciones de Ramos
El sábado 28 de marzo a las 18 se celebrará la misa con bendición de ramos en la capilla Perpetuo Socorro.
El domingo 29 habrá dos actividades:
- A las 9, misa con bendición de ramos en la capilla Sagrado Corazón
- A las 10.30, procesión y misa con bendición de ramos, con salida desde el terraplén de avenida Del Maestro y Santa Cruz
Actividades previas
El martes 31 de marzo habrá confesiones de 9 a 11 y de 17 a 19 en San Cayetano, además de un Vía Crucis a las 11 en Esquiú, misa a las 19 y celebración penitencial a las 19.30.
El miércoles 1 de abril se realizarán confesiones de 10 a 12 en San Cayetano y a las 19.30 una celebración penitencial en San Vicente.
Triduo Pascual
El jueves santo, 2 de abril, habrá confesiones de 10 a 12, misa de la cena del Señor a las 19 y adoración eucarística de 20 a 21.30.
El viernes santo, 3 de abril, se realizará:
- 8.30: Vía Crucis desde Monte Viggiano hasta Virgen de la Loma
- 9: Santo Rosario en capilla Sagrado Corazón
- 15: celebración de la Pasión en San Cayetano
- 18.30: Vía Crucis con velas en el terraplén del barrio CECO
El sábado santo, 4 de abril, habrá confesiones hasta las 12 y a las 20 la Vigilia Pascual en San Cayetano.
Domingo de Pascua
El domingo 5 de abril se celebrarán misas de Pascua:
- 9: en Sagrado Corazón
- 10.30: en San Cayetano